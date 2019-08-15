شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعلن التعاقد رسميًا مع المدافع أحمد سعيد «أوكا» موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس نادي طنطا، فايز عريبي، التعاقد رسميا مع اللاعب أحمد سعيد «أوكا»، مدافع الجونة، لمدة موسمين، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا أن الفريق ستكون له مكانة في الدوري الممتاز.

وأوضح عريبي، اليوم الخميس، أن النادي تعاقد مع 14 لاعبًا آخر بجميع المراكز التي يحتاجها الفريق بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة أيمن المزين، من بينهم الحارسان على فرج، من بتروجت، ومحمد فتحي، من سموحة، إضافة إلى المدافعين أحمد فهمي، من غزل المحلة، وإيهاب سمير، من المقاولون العرب.

وأشار إلى أن بقية الوافدين الجدد هم: محمود «كابونجا» من الإنتاج الحربي، ووليد عادل من مصر المقاصة، ومحمود صلاح من كفرالشيخ، وأحمد «لالا» من بتروجت، وخالد جمال من «ياني» التركي، ومحمد همام من «إف سي مصر» على سبيل الإعارة لمدة موسم، وجون أيفيري، مهاجم منتخب كينيا، وأحمد الشناوى من حرس الحدود، والثنائي الشاب هشام شعبان ومصطفى عزت على سبيل الإعارة لمدة موسم من النادي الأهلي.