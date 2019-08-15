شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يختار 29 لاعبًا لمعسكر سموحة استعدادًا للموسم الكروي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، اليوم الخميس، في معسكر مغلق يستمر لمدة أسبوعين بأحد الفنادق غرب الإسكندرية، استعدادًا للموسم الجديد.

واستقر المدير الفني للفريق حسام حسن على اختيار 29 لاعبًا للدخول في المعسكر، هم: الهاني سليمان- عمر صلاح- حسين تيمور- هيثم نادي- محمود منصور- محمد كوفي- محمود عزت- رجب نبيل- كريم يحيى- أحمد جمال- فارس مجاهد- محمود معاذ- محمد الترهوني- أحمد أبوالفتوح- شريف رضا- رمزي خالد- يوسف ديوب- إيدي إيمومو- محمود حليمو- أحمد حمص- إبراهيم عبدالقوي- إسلام الفار- إسلام جمال- ديريك تسيبامبى- فوزي الحناوي- أحمد داوودا- محمد جمال- أحمد مكي- حسام حسن.