شكرا لقرائتكم ماذا لو لم يكتمل النصاب القانونى لإجراء انتخابات الزمالك التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مجلس إدارة نادي الزمالك، باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.

ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.

وتنص لائحة الزمالك، على ضرورة حضور 7500 عضو إلى الجمعية العمومية العادية ليكتمل النصاب القانوني وتقام الانتخابات التكميلية كما أعلن مجلس إدارة القلعة البيضاء.

Advertisements

ويكشف الخليج 365، عن مصير انتخابات الزمالك حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية وفقا للائحة الداخلية للنادي الأبيض.

وتنص المادة 15 بلائحة الزمالك فى البند الثالث على التالي:-

إذا لم يكتمل النصاب القانوني وكان ضمن جدول الأعمال انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة، وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة كافيا لانعقاد جلساته صحيحا يتولي أعضاء المجلس إدارة شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة خلال 20 يوما.

ووفقا للائحة الزمالك سيقوم مجلس الإدارة الحالي بإدارة شئون النادي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية مع الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية خلال 20 يوما.