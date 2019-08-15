شكرا لقرائتكم ناشئو اليد يتأهلون إلى المربع الذهبى لمونديال مقدونيا بالفوز على آيسلندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ8 بكأس العالم المقام فى مقدونيا، ليتأهل إلى نصف النهائى انتهى الشوط الأول بنتيجة 21 / 14 لصالح المنتخب المصرى ، فى شوط شهد تألق ملحوظ للاعبين خاصة الحارس عبد الرحمن حميد و اللاعب حسن وليد قداح . وبهذا الفوز نجح منتخب ناشئى اليد فى تحقيق الانتصار السادس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا و النجاح فى الفوز على سلوفينيا فى دور الـ 16 . ويلتقى منتخب ناشئي كرة اليد بعد غد السبت مع الفائز من لقاء فرنسا و البرتغال الذى سيقام فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم . Advertisements





ناشئو اليد فى كاس العالم

ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة تصحيح الأوضاع خلال الدقائق المقبلة والفوز من أجل التأهل إلى نصف النهائى و دخول المربع الذهبى فى ظل التألق الذى يظهر على اللاعبين منذ انطلاق البطولة.





منتخب ناشئى اليد

تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 /23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء.





مصر وايسلندا

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.