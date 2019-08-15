معلول وربيعة جاهزان ملواجهة الأهلى وبيراميدز...

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جدة - عمرو شويل شارك علي معلول ورامي ربيعة ثنائي الأهلي في مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش وأكدا جاهزيتهما للمشاركة في مباراة بيراميدز. يستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل ببرج العرب في دور الـ 16 لكأس مصر. كان الثنائي ربيعة ومعلول قد اكتفي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس بسبب معاناتهم من حالة إجهاد عام قبل أن يشاركان في مران اليوم.

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