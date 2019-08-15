شكرا لقرائتكم تفاصيل مران الأهلى قبل موقعة بيراميدز بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بعض الأمور الفنية والتعليمات الخاصة للاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم. وتحدث لاسارتي مع اللاعبين ع بعض الجمل الخططية والفنية التي ينوي تنفيذها في المباريات المقبلة. Advertisements ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في دور الـ16 لكأس مصر. كما خصص فقرة للتدريب على الكرات العرضية خلال المران. وقام لاسارتي بتدريب بعض لاعبي الفريق علي الكرات العرضية وحثهم علي ضرورة استغلال هذه الكرات من أجل تسجيل الأهداف.

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