شكرا لقرائتكم بعد مرور 30 دقيقة.. منتخب ناشئى اليد يتقدمون أمام أيسلندا 21/14... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ناشو اليد فى كاس العالمويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة تصحيح الأوضاع خلال الدقائق المقبلة والفوز من أجل التأهل إلى نصف النهائى و دخول المربع الذهبى فى ظل التألق الذى يظهر على اللاعبين منذ انطلاق البطولة.
منتخب ناشئى اليدتأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 /23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء.
مصر وايسلنداوشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 .
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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