شكرا لقرائتكم بعد مرور 15 دقيقة .. ناشئو اليد يتقدمون أمام أيسلندا فى ربع نهائى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد أمام نظيره آيسلندا بنتيجة 10/9 بعد مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء الذى يجمعهما فى دور الـ8 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة تصحيح الأوضاع خلال الدقائق المقبلة والفوز من أجل التأهل إلى نصف النهائى و دخول المربع الذهبى فى ظل التألق الذى يظهر على اللاعبين منذ انطلاق البطولة.

تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 /23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء.

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وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.