الأهلي يستعين بإيتوال لإسقاط بيراميدز في الكأس...

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جدة - عمرو شويل أحضر الجهاز الفني للأهلي تسجيلا لمباراة بيراميدز وإيتوال الكونغولي لدراسة اللقاء والوقوف علي مميزات وعيوب فريق بيراميدز قبل مواجهته بعد السبت في دورالـ١٦ لبطولة كأس مصر. ويحاضر الجهاز الفني للأهلي لاعبيه بعد تفنيد الفيديو لتحفيظ كل لاعب لدوره في المباراة الهامة. Advertisements ويستعد الاهلي لمباراة بيراميدز مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر ثم يلعب بعدها مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب أيضاً.

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