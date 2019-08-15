شكرا لقرائتكم 75 % من القراء يرشحون انتقال كهربا للأهلى فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق قراء موقع "الخليج 365" على أزمة محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك التى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بعد انضمام اللاعب لنادى أفيس البرتغالى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ورشح القراء انتهاء أزمة محمود كهربا مع الزمالك بانتقاله إلى النادى الأهلى فى الانتقالات الشتوية القادمة. Advertisements واختار 75 % من القراء انتقال كهربا للأهلى فى يناير بينما توقع 19 % منهم تجميد اللاعب وإيقافة واختار 6 % عودة اللاعب للزمالك.

استفتاء الخليج 365 ويكثف مسئولو الزمالك خطوات التصعيد ضد محمود كهربا، وذلك بعد أن أرسل الزمالك ملف اللاعب إلى الجبلاية والمتضمن عقد اللاعب الموثق لصالح القلعة البيضاء من اتحاد الكرة ومستندات تفيد حصوله على مستحقاته المالية من القلعة البيضاء بجانب تسجيلات للاعب تعبر عن سعادته بالتواجد داخل القلعة البيضاء قبل رحيله بعد إدعائه إن عقده غير سليم وهو ما أكد مسئولى الزمالك عدم صحته فى الوقت الحالى .

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