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شكرا لقرائتكم العلاج الخاطئ وراء تأخر عودة نيدفيد للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اضطر كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي للعودة من جديد لألمانيا للوقوف علي أسباب رشح الركبة المتكرر الذي يعاني منه.
وأكد مسئولو النادي الأهلي أن كريم نيدفيد قام بتغيير الطبيب الألماني المعالج له بعد أن ثبت أنه قام بعلاجه بشكل خاطيء وهو ما تسبب في تأخر عودته للملاعب.
ومن المقرر أن يطير نيدفيد إلى المانيا خلال الفترة القليلة المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية لتحديد الإصابة المزمنة التى يعانى منها بشكل متكرر والوقوف على التشخيص الحقيقى لأسباب رشح الركبة الذى يتعرض له بشكل متكرر.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
وتقام مباراة الاهلي وبيراميدز مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر، ثم يلعب بعدها الأهلي ضد أطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب أيضاً.
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