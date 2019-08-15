شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة مع طبيب الأهلى للاطمئنان على حالة المصابين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين في الفريق. واستفسر عبد الحفيظ من طبيب الفريق علي قائمة المصابين التي تضم، كلا من، سعد سمير ومحمد محمود وشريف إكرامي وكريم نيدفيد. Advertisements وشرح طبيب الفريق لمدير الكرة موقف المصابين وحالتهم وتجاوبهم مع البرنامج العلاجي الذي يؤديه كل لاعب. ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل ببرج العرب في دور الـ ١٦ لكأس مصر.

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