شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يؤازر منتخب الناشئين أمام أيسلندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد على مؤازرة منتخب الناشئين أمام أيسلندا فى المباراة المقامة حاليا فى إطار دور ربع نهائى كأس العالم المقام بمقدونيا . وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 ، ليتصدر المجموعة الثانية و ينجح فى الفوز على سلوفينيا 30 / 23.

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