شكرا لقرائتكم 29 لاعبا فى معسكر سموحة السكندري وحسام حسن يستبعد 6 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق سموحة، بقيادة حسام حسن، قائمة المعسكر المغلق الذى انطلق اليوم ويستمر لمدة 3 أسابيع فى أحد الفنادق غرب محافظة الإسكندرية فى إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

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وقرر جهاز سموحة ضم 29 لاعب لمعسكر سموحة بالإسكندرية وهم :

الهانى سليمان، عمرو صلاح، حسين تيمور، هيثم نادى، محمود منصور، محمد كوفى، محمود عزت، رجب نبيل، كريم يحيى، أحمد جمال، فارس مجاهد، محمود معاذ، محمد الترهونى، أحمد أبو الفتوح، شريف رضا، رمزى خالد، يوسف ديوب، إيدى إيمومو، محمود حليمو، أحمد حمص، إبراهيم عبد القوى، إسلام الفار، إسلام جمال، ديريك تسيبامبى، فوزى الحناوى، أحمد داوودا، محمد جمال، أحمد مكى، حسام حسن.

ويخوض فريق سموحة عدد من المباريات الودية خلال المعسكر الساحلي، الذى يشهد غياب عدد من اللاعبين أبرزهم : سيد فريد ومحمود سيد وأوميد أوكيرى والشيخ بامبا وناصر ماهر ويوسف علاء.