شكرا لقرائتكم علي الماس يحقق ذهبية 100 متر في بطولة غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توج العداء السعودي علي الماس بذهبية سابق 100 متر بزمن 10.60 ثانية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين والمقامة في بيروت.
وتجرى بطولة غرب آسيا لألعاب القوى لفئة الناشئين في بيروت بين الخامس عشر من أغسطس الجاري حتى الثامن عشر من الشهر نفسه.
وكان علي الماس قد حقق ذهبية 100 متر بزمن 10.56 ثانية في بطولة آسيا لألعاب القوى للناشئين التي أقيمت في مارس الماضي، ليكون أول سعودي يحقق ذهبية في البطولات الآسيوي بفئة الناشئين.
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