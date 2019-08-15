ملخص تألق صلاح أمام تشيلسي: لمسات مهارية وفرص ضائعة وانجاز تاريخي (فيديو)

كتب: ضياء السقا
قاد النجم المصري محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي، لحصد لقب السوبر الأوروبي، للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره تشيلسي، بركلات الترجيح 5 – 4، عقب نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 2 – 2، في المباراة التى استضافها ملعب "فوادفون أرينا".
ونجح صلاح في تسجيل ركلة الجزاء الخامسة لفريقه، قبل أن ينجح أدريان حارس ليفربول، في التصدى لركلة جزاء تشيلسي، التي سددها المهاجم الشاب إبراهام.
وبدأ الفرعون المصري أساسيا، وقدم أداء رائعا، وأهدر فرصتين محققتين، الأولى انفرد خلالها ولكن الحارس كيبا تصدى لتسديدته، والثانية في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث سدد كرة من داخل المنطقة، أنقذها إبراهام لاعب تشيلسي من على خط المرمى.
كما قدم صلاح لمسات مهارية، وراوغ 4 لاعبين، وصنع أكثر من فرصة لزملائه.
انجاز تاريخي
وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب عربى، يتوج بلقب السوبر الأوروبى، بعد النجم الجزائرى رابح ماجر مع فريق بورتو البرتغالى على حساب فريق أياكس الهولندى موسم 1987 – 1988، والمغربى أشرف حكيمى مع ريال مدريد الإسباني على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2017 – 2018.
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