اخبار الرياضه

صلاح خارج القائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أروبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ذكر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” عن قائمة المتسابقين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018 – 2019، حيث يتنافس ليونيل ميسى نجم الإسباني مع نجم يوفنتوس الإيطالي، وفيرجيل فان ديك مدافع الإنجليزي على الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يوم 29 أغسطس الجاري.

كما كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في وقت سابق النقاب عن قائمة المرشحين للحصول على جوائز الأفضل في القارة العجوز عن العام الجاري 2019، والتي جاءت خالية من النجم المصري محمد صلاح في مفاجأة غير متوقعة لكثير من الجماهير المصرية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا