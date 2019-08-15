صلاح خارج القائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أروبا

ذكر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” عن قائمة المتسابقين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018 – 2019، حيث يتنافس ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسباني مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي على الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يوم 29 أغسطس الجاري.

كما كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في وقت سابق النقاب عن قائمة المرشحين للحصول على جوائز الأفضل في القارة العجوز عن العام الجاري 2019، والتي جاءت خالية من النجم المصري محمد صلاح في مفاجأة غير متوقعة لكثير من الجماهير المصرية.