شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم ايسلندا فى كأس العالم لناشئى اليد و تتأهل إلى نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ8 بكأس العالم المقام فى مقدونيا، ليتأهل إلى نصف النهائى

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 21 / 14 لصالح المنتخب المصرى ، فى شوط شهد تألق ملحوظ للاعبين خاصة الحارس عبد الرحمن حميد و اللاعب حسن وليد قداح .

وبهذا الفوز نجح منتخب ناشئى اليد فى تحقيق الانتصار السادس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا و النجاح فى الفوز على سلوفينيا فى دور الـ 16 .

Advertisements

و يلتقى منتخب ناشئي كرة اليد بعد غدا السبت مع الفائز من لقاء فرنسا و البرتغال الذى سيقام فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم .

تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 /23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء.

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.