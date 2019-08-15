شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي..لاسارتي يشرح التعليمات الفنية ودروس خصوصية للعرضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بعض الأمور الفنية والتعليمات الخاصة للاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم، على هامش محاضرة فنية عقدها مع اللاعبين. وتحدث لاسارتي إلى لاعبي الفريق حول بعض الأمور الفنية والخطط التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها في المباريات المقبلة. Advertisements ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في دور الـ ١٦ لكأس مصر. وقام لاسارتي بتدريب بعض لاعبي الفريق علي الكرات العرضية وحثهم علي ضرورة استغلال هذه الكرات من أجل تسجيل الأهداف. فى الوقت نفسه سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استكملا تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما اليوم، الأربعاء. وينفذ محمد محمود برنامجه التأهيلي بشكل تدريجي، فيما خاض سعد سمير بعض الفقرات التي شملت جزءًا بالكرة.

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