شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. البداية بـ"الفاتحة" ونهايته تقسيمة ولقطات مضيئة لشيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الزمالك، مرانه مساء اليوم، على الملعب الرئيسى باستاد برج العرب، استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة إقامتها فى التاسعة من مساء غداً الجمعة، على نفس الملعب، فى ذهاب دور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.

وحرص شيكابالا صانع ألعاب الزمالك وقائد الفريق خلال دخول الفريق الأبيض إلى ستاد برج العرب على مصافحة جميع المتواجدين فى الملعب ومداعبتهم حيث يعد الظهور الأول الرسمى له مع الفريق الأبيض فى الملعب بعد نهاية إعارته لأبولون سميرنى اليونانى وسيكون غدا الظهور الأول له بعد العودة إلى الفريق بشكل رسمى.

فيما استهل الزمالك مرانه الرئيسى بقراءة الفاتحة فى الملعب وطالب طارق يحيى المدير الفنى للفريق الأبيض برش أرضية الاستاد قبل بدء المران الأخير استعداداً لمواجهة الفريق الصومالى.

وخاض لاعبو الزمالك فى بداية المران تدريبات إحمائية ثم مران بدنى بالكرة، وقام طارق يحيى بمنح اللاعبين بعض التعليمات خلال سير التدريبات فى إطار الاستعدادات الأخيرة للقاء وانتهى مران الفريق الأبيض بخوض تقسيمة مصغرة استعداداً للمواجهة.