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سموحة يعلن التعاقد مع محمد كوفي رسمياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن نادي سموحة عن التعاقد مع البوركينابي محمد كوفي مدافع الزمالك والمصري الأسبق رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بناءً على توصية حسام حسن من المدير الفني للفريق .

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة على موقع تويتر صورة لمحمد كوفي معلنًا عن انضمامه رسميًا إلى الفريق.

 

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وكان محمد كوفي قد انتقل في العام الماضي إلى نادي الكوكب السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

 

يذكر أن سموحة قد أنهي الدوري في الموسم الماضي محتلاً المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

 


كوفي

 

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