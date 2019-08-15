شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مصير انتخابات الزمالك التكميلية حال عدم اكتمال النصاب القانونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مجلس إدارة نادي الزمالك، باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.
ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.
وتنص لائحة الزمالك، على ضرورة حضور 7500 عضو إلى الجمعية العمومية العادية ليكتمل النصاب القانوني وتقام الانتخابات التكميلية كما أعلن مجلس إدارة القلعة البيضاء.
ويكشف سوبر كورة، عن مصير انتخابات الزمالك حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية وفقا للائحة الداخلية للنادي الأبيض.
لمعرفة التفاصيل، اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف مصير انتخابات الزمالك التكميلية حال عدم اكتمال النصاب القانونى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.