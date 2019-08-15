سوبر كورة يكشف مصير انتخابات الزمالك التكميلية حال عدم اكتمال النصاب القانونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مجلس إدارة نادي الزمالك، باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.

ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.

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وتنص لائحة الزمالك، على ضرورة حضور 7500 عضو إلى الجمعية العمومية العادية ليكتمل النصاب القانوني وتقام الانتخابات التكميلية كما أعلن مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويكشف سوبر كورة، عن مصير انتخابات الزمالك حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية وفقا للائحة الداخلية للنادي الأبيض.

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