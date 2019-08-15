شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حسم "مجموعات القسم الثالث لاجتماع السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة صياغة وتعديل القسم الثاني و الثالث تأجيل حسم شكل مجموعات القسم الثالث إلى اجتماع السبت المقبل.

أكد خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني و المشارك فى صياغة شكل دورى القسم الثالث أنه تم تأجيل حسم شكل مجموعات القسم الثالث إلى السبت المقبل والتوزيع الجغرافي لكل مجموعة.

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قرر اتحاد الكرة وضع معايير وضوابط حيادية في تقسيم المجموعات والتأكيد علي الموقع الجغرافى للأندية، وكلف ثروت سويلم رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث شوقى عبد الشافى، بوضع أسس وضوابط يتم من خلالها تقسيم المجموعات بعد نتائج دورة ملحق الترقى، حيث سيصعد فقط 4 أندية للقسم الثانى ويتبقى 8 فى الثالث ويتم توزيع المجموعات بعد ذلك، مع التشديد على عدم وجود أندية منطقة موزعة علي أكثر من مجموعة.

يذكر أن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية يتواجد حاليا فى الأراضى السعودية لأداء مناسك الحج، على أن يعود غداً الجمعة المقبل للاجتماع بشوقى عبد الشافى لحسم التصور الجديد.