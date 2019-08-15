شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر فشل مفاوضات الزمالك مع ميتشو وتنصيب الكسندر ستانوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، سر فشل المفاوضات مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وإعلان تولي مواطنه الكسندر ستانوفيتش المسئولية الفنية للفريق الأبيض. الكسندر ستانوفيتش يكسب سباق مدرب الزمالك

الكسندر ستانوفيتش يكسب سباق مدرب الزمالك أوضح المصدر الزملكاوي، أن التفاوض مع ميتشو وصل للمراحل النهائية ونفس الأمر بالنسبة لمواطنه الكسندر ستانوفيتش، وكان هناك تفضيل لميتشو ليتولي المسئولية لكن شهدت الساعات الأخيرة مفاجآت غير متوقعة أدت لتحويل الأفضلية إلى الكسندر ستانوفيتش وإعلان توليه المسئولية. لمعرفة أسباب فشل مفاوضات الزمالك مع ميتشو وتنصيب الكسندر ستانوفيتش، اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف سر فشل مفاوضات الزمالك مع ميتشو وتنصيب الكسندر ستانوفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.