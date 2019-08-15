شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية معلول وربيعة لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك علي معلول ورامي ربيعة ثنائي الأهلي في مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش وأكدا جاهزيتهما للمشاركة في مباراة بيراميدز. Advertisements يستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل ببرج العرب في دور الـ ١٦ لكأس مصر. كان الثنائي ربيعة ومعلول قد اكتفي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس بسبب معاناتهم من حالة إجهاد عام قبل أن يشاركان في مران اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يؤكد جاهزية معلول وربيعة لمباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.