سموحة يُعلن تعاقده رسميًا مع كوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن نادي سموحة تعاقده رسميًا مع اللاعب البوركيني محمد كوفي قادمًا من صفوف نادي الكوكب السعودي. كوفي ـ صاحب الـ 32 عامًا ـ سبق وخاض تجربة احترافية في مصر في صفوف نادي بتروجت والزمالك والمصري البورسعيدي. يُذكر أن سموحه يدربه حسام حسن الذي سبق ولعب كوفي تحت قيادته.

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