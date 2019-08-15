الأهلي لمصراوي: خاطبنا "فيفا" بشأن مستحقات رعاية تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إنهم أرسلوا خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي "فيفا"؛ للمطالبة بالحصول على حقوق رعاية النادي للاعبه السابق محمود حسن "تريزيجيه".

وكان تريزيجيه ـ صاحب الـ 24 عامًا ـ قد انتقل في يوليو الماضي إلى صفوف أستون فيلا قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي.

وقال مصدر مسئول بالأهلي لمصراوي إن جهاز الكرة بالنادي خطاب فيفا؛ للحصول على حوالي 5 % من قيمة صفقة انضمام تريزيجيه لأستون فيلا؛ حيث تم تجهيز كل ما يثبت رعاية القلعة الحمراء للاعب قبل احترافه في اندرلخت البلجيكي.

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وأكد المصدر إن الأهلي بصدد تلقي ردًا من الفيفا بموعد إرسال المستحقات المالية لخزينة النادي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن قيمة انتقال تريزيجيه تقدر بما يقرب من 8.5 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين يورو).

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، على أن الأندية التي قامت برعاية اللاعبين قبل سن الـ23 عامًا لها نسبة من الانتقالات يدفعها الاتحاد الدولي، في حين أن تريزيجيه قضى تسع سنوات ما بين صفوف الناشئين والفريق الأول قبل أن يقرر الاحتراف في صيف 2016 بنادي أندرلخت البلجيكي.