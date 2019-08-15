محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال مصدر مسوؤل في الجهاز الفني لفريق الزمالك، إن طارق يحيى استقر على عدم المجازفة بمحمود علاء مدافع الفريق في لقاء ديكاداها الصومال.
الزمالك سيواجه نظيره ديكاداها مساء يوم غد الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.
وأشار مصدر بالجهاز الفني للزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة بارتجاج في المخ والتي تعرض لها في مباراة الأهلي ولكن الجهاز الفني يفضل إراحته.
وكان طارق يحيى المدير الفني للفريق ضم اللاعب لقائمة مباراة الغد أمام بطل الصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: طارق يحيى لن يدفع بمحمود علاء أمام ديكاداها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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