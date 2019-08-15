مسؤول القادسية السعودي يقدم نصيحة للزمالك بشأن ألكسندر ستانويفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

أكد علي بن دعرم مدير المركز الإعلامي بنادي القادسية السعودي، أن المدرب الصربي ألكسندر ستانويفيتش من أفضل المدربين الذين مروا عليه طيلة عمله في الوسط الرياضي ، موجهًا نصيحة لإدارة الزمالك بأن لا تفوت فرصة التعاقد معه.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن خلال الساعات الماضية أن المدرب الصربي ألكسندر ستانويفيتش سيكون المدير الفني الجديد للنادي الأبيض خلفًا لخالد جلال الذي حل خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس.

وأضاف بن دعرم من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، إن المدرب الصربي ألكسندر ستانويفيتش مدرب مميز جدًا لكن الظروف لم تخدمه في الفترة التي تواجد بها في نادي القادسية.

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وتولى ألكسندر ستانويفيتش تدريب القادسية السعودي الموسم الماضي حيث قاد الفريق في 8 مباريات حقق الفوز في مباراة على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد وتعادل مع الفتح وخسر 6 مباريات ليرحل عن الفريق.

وأكمل بن دعرم تصريحاته قائلاً: " المدرب أظهر التزامًا كبيرًا أثناء عمله مع النادي، وأضاف كثيرًا للاعبين لكن الظروف لم تساعده، الظروف في الزمالك مختلفة عن القادسية."

وواصل : "تم إلغاء العقد بالتراضي بين الطرفين بسبب تردي النتائج وضغط الجماهير ".

واختتم بن دعرم تصريحاته : " لو كنت قريبًا من إدارة نادي الزمالك سأوجه لهم نصيحة وحيدة وهي أنه لا يجب أن يقوموا بتفويت فرصة التعاقد مع المدرب ألكسندر ستانويفيتش فهو مدرب محترف بكل ما تعنيه الكلمة."