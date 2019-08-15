المصري: الأهلي حاول ضم إسلام عيسى.. وسنوجه لهم دعوة المئوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن دخول لجنة التعاقدات بالأهلي في مفاوضات مع النادي الساحلي لحسم صفقة اللاعب إسلام عيسى.

وكان إسلام عيسى انتقل إلى صفوف بيراميدز في الصيف الحالي قادمًا من المصري البورسعيدي في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية.

وأضاف عضو مجلس المصري في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" :"لجنة التعاقدات بالأهلي جلست مع لجنة التعاقدات بالمصري ثلاث مرات لحسم صفقة إسلام عيسى".

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وتابع :"طلبنا مقابل مادي وثلاثة لاعبين من الأهلي مقابل بيع إسلام عيسى إلا أننا فوجئنا بتراجع إدارة النادي الأحمر في حسم الصفقة".

وواصل :"كان الهدف من بيع إسلام عيسى هو أننا نثبت للجميع لا وجود لأي أزمة بين إدارة الناديين خاصة أننا نريد عودة العلاقات بين الناديين على مستوى الصفقات".

وأنهى عضو المصري تصريحاته :"سنوجه دعوة لإدارة الأهلي لحضور المئوية والتي من المقرر أن تعقد بالعام المقبل".