موعد مباراة الزمالك وبطل الصومال والقنوات الناقلة

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره الإفريقي، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وديكاداها، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت. وحقق الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الأخيرة، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، لتعود البطولات القارية لدولاب الفريق الأبيض بعد غياب طويل. ويعود الزمالك مجددا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب الفريق عن النسختين الماضيتين، إذا شارك الإسماعيلي في النسخة الماضية، وخرج من دور المجموعات، فيما شارك مصر للمقاصة في النسخة قبل الماضية.

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