ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على الأفضل في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن للمرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز، وسيتنافس عليها هذا العام الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).

وكان ميسي هداف دوري الأبطال الأوروبي برصيد 12 هدفاً رغم أن البرسا ودع البطولة في نصف النهائي أمام ليفربول بطل النسخة، كما أنه بطل وهداف الدوري الإسباني (36 هدفاً) وصاحب جائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي (أفضل هدافي الدوريات الأوروبية).

من جانبه، كان كريستيانو رونالدو هداف المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية الذي توج به مع منتخب البرتغال، كما حقق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع يوفنتوس.

أما فان ديك فاختير أفضل لاعب في نهائي التشامبيونز ليج الذي توج به مع ليفربول، كما أنه بلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية مع هولندا التي سقطت أمام البرتغال.

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وجاء اختيار المرشحين من جانب لجنة تحكيم مشكلة من 55 صحفياً بالإضافة إلى 80 مدرباً شاركوا في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، علماً بأنه لم يتم السماح لأي منهم بالتصويت للاعبين بفرقهم.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في قرعة دور المجموعات للتشامبيونز ليج التي ستقام في 29 أغسطس الجاري بمدينة موناكو.

وجاء ترتيب باقي المرشحين النهائيين على النحو التالي: 4 – أليسون بيكر-ليفربول (57 نقطة). 5 – ساديو ماني-ليفربول (51 نقطة). 6 – محمد صلاح-ليفربول (49 نقطة). 7 – إيدن هازارد-تشيلسي (38 نقطة). 8 – ماتيس دي ليخت-أياكس آمستردام/يوفنتوس حالياً (27 نقطة). 9 – فرينكي دي يونج-أياكس آمستردام/برشلونة حالياً (27 نقطة). 10 – رحيم سترلينج-مانشستر سيتي (12 نقطة).