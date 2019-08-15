منتخب ناشئى اليد يتقدم على أيسلندا في الشوط الأول بربع نهائى المونديال

تقدم منتخب مصر لناشئى كرة اليد على نظيره ايسلندا بنتيجة 20 / 12 في الشوط الأول، من عمر اللقاء الذى يجمعهما فى دور الـ8 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

ويسعى منتخب مصر إلى التأهل إلى نصف النهائى و دخول المربع الذهبى فى ظل التألق الذى يظهر على اللاعبين منذ انطلاق البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين

عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.