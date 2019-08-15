حسام حسن يضم ثلاثة ناشئين لمعسكر سموحة

قرر حسام حسن المدير الفني لسموحة، ضم ثلاثة ناشئين لمعسكر الفريق الأول ببرج العرب عقب انتهاء التجارب الودية التي خاضها الفريق الأول أمام فرق ناشئي النادي لمشاهدة اللاعبين الصاعدين. فرق ناشئي النادي لمشاهدة اللاعبين الصاعدين. واختار حسام حسن حارسي مرمي وهما حسين تيمور مواليد 2000، وهيثم مواليد 2001، إلي جانب فارس مجاهد قلب دفاع مواليد 2001. مواليد 2001، إلي جانب فارس مجاهد قلب دفاع مواليد 2001. وانتظم الفريق الأول بسموحة في معسكر مغلق اعتبارًا من اليوم ولمدة 15 يومًا بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز.

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