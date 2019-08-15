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تعرف على وديات إنبي فى الفترة المقبلة

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حدد الجهاز الفني لإنبي بقيادة على ماهر المباريات الودية التي سيخوضها الفريق البترولي في الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد

ويلعب إنبي مع  بني سويف وسيراميكا يومي الأحد والثلاثاء المقبلين ببتروسبورت بينما يلتقي

أيام 22 و24 و27 و29 أغسطس الجاري مع المصري بالإسماعيلية والإسماعيلي ببتروسبورت والزاد الاماراتي والجيش ببتروسبورت على التوالي.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة

بإنبي بأن هناك 3 مباريات سوف يلعبها الفريق البترولي ايام 3 و5 و8 سبتمبر ببرج العرب وجاري حاليا تحديدها.

وأكد مديرالكرة بإنبي بأن الجهاز الفني يعول على هذه الوديات لوضع تصور مهم وشامل حول تشكيلة الفريق الأساسية ورفع المستوى الفني والبدني للاعبين.

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