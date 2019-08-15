منتخب مصر للسيدات يودع بطولة أفريقيا للسلة

ودع منتخب مصر للسيدات بطولة أفريقيا لكرة السلة للمحليين (الأفرو كان) المقامة حاليا في السنغال، بعد الخسارة أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 80-66، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

انتهت الفترة الاولى من المباراة بتقدم لاعبات موزمبيق بنتيجة 26 نقطة مقابل 9 نقاط للاعبات مصر.

لكن الفترة الثانية شهدت تحسنا في أداء لاعبات

المنتخب، ونجحن في التفوق فيها بنتيجة 19-11، لينتهي الشوط الأول بتقدم موزمبيق بنتيجة 37-28.

وفي الفترة الثالثة واصلت لاعبات موزمبيق التفوق بالرغم من محاولات لاعبات منتخب مصر في التقدم خلالها، لنتهي الفترة بنتيجة 16-14 لصالح موزمبيق، لتصبح النتيجة الإجمالية 53-42.

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وحاولت لاعبات منتخب مصر العودة

للمباراة لكن لاعبات موزمبيق واصلن تفوقهن وسيطرتهن على الفترة الأخيرة من المباراة التي إنتهت بنتيجة 27-24، لصالح فتيات موزمبيق.

وبالرغم من الخسارة، واصلت ثريا محمد لاعبة منتخب مصر تألقها، وسجلت 17 نقطة خلال المباراة، بالرغم من الرقابة اللصيفة التي فرضها فريق موزمبيق عليها.

وبهذه الخسارة، تتوقف مسيرة سيدات مصر عند دور الثمانية، لتتبخر أحلامهن في التواجد بالمربع الذهبي للبطولة.

بينما ستلتقي سيدات موزمبيق مع الفائز من مباراة السنغال صاحبة الأرض والجمهور مع أنجولا.