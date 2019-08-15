أرقام مميزة لليفربول بعد الفوز بالسوبر الأوروبي

نجح ليفربول الانجليزي في تحقيق لقب السوبر الأوروبي عقب الفوز على تشلسي بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي ليحقق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2005 .

وبفوز ليفربول بالسوبر الأوروبي استطاع أن يحقق العديد من الأرقام المميزة نرصدها في السطور التالية ..

واصل ليفربول الإنجليزي الابتعاد عن معادلة رقم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد من حيث عدد الألقاب حيث حقق ليفربول 42 لقبا وهي 18 دوري إنجليزي و7 كاس الاتحاد الانجليزي و8 كاس الرابطة الانجليزية و6 دوري أبطال أوروبا و3

كاس الاتحاد الأوروبي .

بينما حقق مانشستر يونايتد الانجليزي 42 لقبا الدوري 20مره و12 كأس الاتحاد الانجليزي و5كأس الرابطة و3دوري أبطال أوروبا و3

كاس الاتحاد الأوروبي.

استطاع المدرب الألماني يورجن كلوب تحقيق لقب السوبر ودوري الأبطال ليدخل ضمن قائمة المدربين الذين نجحوا في الفوز باللقبين .

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نجح محمد صلاح في أن يصبح ثالث لاعب أفريقي وعربي يحقق لقب السوبر بعد رابح ماجر وأشرف حكيمي، الذي يحقق اللقب الأوروبي.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يحقق لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

صلاح وماني يضعان نفسهما بالقمة ويتفوقان بالمعطيات والأرقام على الجزائري رياض محرز في سباق الكرة الذهبية الأفريقية، بعدما توجا بلقبي أوروبا، إلا أن محرز وساديو هم الأقرب وفقا لحصول الأول على لقب أمم أفريقيا مع بلاده ودوره الحاسم في السيمي فاينل ثم كون حصول ماني على وصافة الكان وتساويه مع صلاح بجائزة هدافي البريميرليج الموسم الماضي.

تحقيق الحارس أدريان المنضم حديث للريدز أول القاب مع الفريق والالقاب في مشواره .

أصبح ليفربول الانجليزي ثالث أكثر فريق يتوج بلقب البطولة خلف برشلونه واي سي ميلان اللذين حققا اللقب خمس مرات ومتساو مع ريال مدريد برصيد 4 ألقاب .