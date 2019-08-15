ماندزوكيتش يضع شرطًا وحيدًا للرحيل عن يوفنتوس

وضع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، شرطا وحيدا للرحيل عن تورينو خلال فترة الانتقالات الحالية.
ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ماندزوكيتش يشترط الانتقال إلى بايرن ميونخ فقط إذا قرر الرحيل عن يوفنتوسهذا الصيف.
ويسعى المهاجم الكرواتي للحصول على عقد يمتد من موسمين إلى 3 مواسم، بالإضافة إلى الحفاظ على راتبه الحالي البالغ 5 ملايين يورو.
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