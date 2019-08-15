تواجد أفراد بعثة مصر في القرية الرياضية بالمغرب والتي تشهد إقامة البعثات المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجاري . استلمت بعثة مصر الغرف المخصصة لأفراد البعثة وتنظيم كافة أمور التدريبات والتنقلات في القرية الرياضية . والتنقلات في القرية الرياضية . كانت مقدمة بعثة مصر قد وصلت المغرب للترتيب لكافة الأمور مبكرا بقيادة المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية والعميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة . دورة الألعاب الإفريقية والعميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة . والبعثة الإدارية تضم كلا من ، حسن الحسيني وخالد حسن وأحمد عبدالعليم وأحمد سعيد ولميس غازي وطارق سليمان وحسني إبراهيم والدكتور أسامة صادق وحسن عباس ومحمد عبد العليم وأحمد عرفان وأشرف عابد والدكتورة أماني عبدالفتاح . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| بعثة مصر في القرية الرياضية بالمغرب استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.