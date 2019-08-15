شاهد .. موقع نابولي الإيطالي يحاور محمد معتز الصحفي بالوفد

قام موقع " ilNapolionline " ، بإجراء حوار مع الصحفى بالوفد محمد معتز صلاح الدين حيث أجاب على العديد من الأسئلة حول تطور الكرة الأفريقية ومشجعي نابولى فى مصر وأفريقيا ومن يتوقع فوزه بالدورى الإيطالى ودوري أبطال أوروبا.

كما كشف معتز عن رأيه حول الوجهه القادمة لنيمار نجم باريس سان جيرمان وإيكاردى مهاجم إنتر ميلان وخاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد .

وفى إجابته على التساؤلات توقع محمد معتز منافسة قوية على لقب الدورى الايطالى هذا الموسم بين الانتر مع مدربه الجديد كونتى و اليوفي ونادي نابولى وخلفهم روما وميلان كما رشح

محمد معتز، فريق برشلونة للفوز بدورى أبطال أوروبا.

وحول تطور الكرة الأفريقية ونموها، تطرق إلى الظهور القوى لمنتخب مدغشقر الذي صعد لأول مرة للبطولة أفريقيا وفوزه على منتخب نيجيريا ومنتخب بنين الذي وصل لربع النهائي هو و منتخب مدغشقر، فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فى مصر وهو ما يؤكد نمو الكرة الأفريقية .

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وتوقع محمد معتز أن يستمر نيمار مع باريس سان جيرمان بنسبة 60% وبالنسبة لإكاردى لاعب الإنتر قال محمد معتز أنه فى حالة عدم

تعاقد اليوفي معه توقع محمد معتز أن يذهب إيكاردى إلى نابولى حيث يهتم الأخير بالتعاقد معه .

وبخصوص خميس رودريجيز لاعب ريال مدريد توقع محمد معتز بقاء اللاعب وفى حالة رحيله توقع أن يذهب إلى نادى نابولي حيث مدربه السابق كارلو أنشيلوتى .

وحول شعبية نابولي فى مصر وأفريقيا، قال محمد معتز أن فى مصر والقارة الأفريقية هناك مشجعين للفرق الإيطالية، حيث تتمتع كرة القدم الإيطالية باحترام وتقدير كبير .

وأضاف، أن نادى يوفتوس له العديد من المشجعين لأنه بطل الدورى لسنوات عديدة وهناك مشجعين لميلان وروما وبالنسبة لنابولى فى السنوات الأخيرة، هم أظهروا مستويات جيدة وتطورا كثيرا لذا فهو فريق جيد ويحظى بالتقدير لنتائجه فى ايطاليا وأوروبا .

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