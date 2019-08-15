أسوان يتعاقد مع ظهير المصري

حصل مسئولو نادي أسوان على توقيع الحسيني سمير، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتعاقد أسوان مع ظهير أيسر المصري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلكبناءً على طلب مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق، في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعدما تم فسخ التعاقد مع إسلام رمضان، ظهير أيسر الأوليمبي.
وكان الحسيني سمير، انضم إلى صفوف المصري، في الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق الألومنيوم أحد أندية الدرجة الثانية، ولكنه لم يستطع إثبات جدارته مع النادي البورسعيدي، وهو ما جعل الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، يقرر إعارته في الموسم المقبل.
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