تحرك مسؤولو نادى جالطة سراى التركى من أجل حسم صفقة التعاقد مع محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية . الحالية . وذكر وأكد موقع "تركش فوتبول" التركى أن سوكرو هاندار المدير التنفيذى لنادى جالطة سراى التقى مع مسئولى أرسنال من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع محمد النني . أرسنال من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع محمد النني . الجدير بالذكر أن أرسنال منح محمد الننى الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف الفريق الصيف الحالى، لاسيما أنه خارج حسابات أوناي إيمري المدير الفني للفريق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جالطة سراى يتحرك لإنهاء صفقة محمد النني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.