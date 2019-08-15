رامي بن سبعيني، ثالث جزائري في البوندسليجا

اعلان

أتم المدافع الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” انضمامه لصفوف نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني نهاية الأسبوع الجاري، ليكون ثالث جزائري في مسابقة الدوري الألماني الدرجة الأولى “البوندسليجا” التي ستنطلق يوم غد الجمعة بمباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين على ملعب الأول آليانز آرينا.

وأنفق نادي بوروسيا مونشنجلادباخ حوالي ثمانية ملايين يورو لضم رامي بن سبعيني من نادي ستاد رين الفرنسي، بعد شهر ونصف من تتويج اللاعب بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في القاهرة، رفقة منتخب محاربي الصحراء.

ويأمل رامي بن سبعيني أن يسير على خطى مواطنيه “إسحاق بلفوضيل ونبيل بن طالب” اللذين تألقا بصورة مُلفتة للأنظار في البوندسليجا على مدار الموسمين الماضيين.

اعلان

وسجل إسحاق بلفوضيل 16 هدفًا مع نادي هوفنهايم في 28 مباراة بالبوندسليجا الموسم الماضي 2019/2018، بعد انضمامه من نادي ستاندرلييج البلجيكي.

Advertisements

وسبق لإسحاق بلفوضيل قيادة هجوم نادي فيردر بريمن بموسم 2018/2017 حين أعير إليه من ستاندرلييج، لكنه اكتفى بتسجيل أربعة أهداف في 26 مباراة.

أما لاعب الإرتكاز والبوكس تو بوكس “نبيل بن طالب” فيعيش موسمه الرابع على التوالي مع شالكه منذ انضمامه من توتنهام صيف 2016.

ويُحافظ نبيل بن طالب على معدله التهديفي في الدوري الألماني منذ عام 2016، حيث سجل ما مجموعه 11 هدفًا، بواقع 5 أهداف في الموسم الأول و4 أهداف في الموسم الثاني و3 أهداف في الموسم الثالث، معظمهم من تسديدات بعيدة المدى.

وتسببت إجادة رامي بن سبعيني في مراكز أخرى غير مركزه الأساسي كظهير أيسر، في انتقاله إلى بوروسيا مونشنجلادباخ، وهذا ما أكده المدير الرياضي للنادي الأخضر والأبيض في تصريحه للموقع الرسمي أثناء تقديم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

ويُعد رامي بن سبعيني أحد أهم منتجات أكاديمية نادي بارادو المملوكة لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زاطشي” في السنوات الأخيرة، جنبًا إلى جنب زكريا نعيجي الذي أعير هذا الصيف لفريق جيل فيسينت البرتغالي.