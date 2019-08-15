رئيس ألمانيا السابق يقف في صف الأفارقة أمام رئيس شالكه

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انتقد الرئيس الألماني السابق “يواخيم جاوك” رئيس نادي شالكه “كليمنس تونيس” بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ضد الأفارقة مؤخرًا.

وقال صاحب الـ 79 عامًا في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) إنه لا يقبل أبدًا ما قاله تونيس لأنه يبدو عنصريا أكثر من اللازم.

وأضاف جاوك “طالما ظل الرجل ينصت، ومنفتحًا على الحجج أو حتى اعتذر، فإنني سأجادله.”

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وكان تونيس الذي يبلغ من العمر 63 عامًا قد ألقى خطابًا قبل أسبوعين في “يوم العمال اليدويين” بمدينة بادربورن الألمانية، انتقد فيه زيادة الضرائب من أجل مكافحة التغير المناخي.

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وقال الرجل الذي يمتلك شركة لحوم “بدلاً من زيادة الضرائب، الأفضل أن نمول 20 محطة توليد كهرباء في أفريقيا كل عام، ومن ثم سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار كما سيتوقفون عن انجاب الأطفال، عندما يحل الظلام”.

وحاول تونيس الاعتذار في وقت لاحق عن هذه التصريحات، لكنه تعرض لانتقادات من قبل العديد من الساسة والرياضيين.

وحذر جاوك من الحكم بالتعميم على الناس، قائلاً “الأفارقة، شرقيين (من الولايات الشرقية) وغربيين (من الولايات الغربية) وعندما يقترن هذا التعميم بالانتقاص من القدر، فإن هذه بداية لحالة لا ينبغي علينا أن نتسامح معها”.

وكان المجلس الفخري لشالكه أعلن الأسبوع الماضي وجود اتهامات عنصرية “غير مبررة”، لكنه قال إن التصريحات تحتوي على مخالفة للمادة التأسيسية ولحظر التمييز المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للنادي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الألمانية (البوندسليجا) منذ عام 1991 عندما عاد من الدرجة الثانية.

وفي أعقاب جلسة مجلس إدارة نادي شالكه، أعلن تونيس تخليه عن ممارسة مهام منصبه لمدة ثلاثة أشهر.

وتنظر لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم والتي تضم ثلاثة أشخاص، فحص أمر تونيس وتصريحاته ضد الأفارقة غير أن اللجنة لا يمكنها أن تصدر قرارًا بإيقافه.