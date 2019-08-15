الزمالك يُعلن هوية مدربه الجديد

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عن توصله لاتفاق مبدئي مع المدرب الصربي “ألكسندر ستانوفيتش” لتولي مسؤولية الفريق الأول خلفًا للمدرب المؤقت “خالد جلال” الذي خسر معه الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز في الثلاث جولات الأخيرة من الموسم الماضي.

وسبق لستانوفيتش /45 عامًا/ تدريب أندية بكين جوان الصيني ومكابي حيفا الإسرائيلي وباوك اليوناني والقادسية السعودي، وكانت آخر تجاربه مع نادي بكين رينهي الصيني هذا العام.

كما عمل ألكسندر كمدرب مساعد في نادي بارتيزان بلجراد ومنتخب صربيا الأول في مستهل مشواره الفني، قبل أن يتحول لمدير فني لمنتخب صربيا تحت 19 عامًا بين عامي 2008 و2010 ومن ثم بارتيزان بلجراد بين عامي 2010 و2012.

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وقال رئيس الزمالك “مرتضى منصور” في تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس “ستانوفيتش سيصل مساء الجمعة لقيادة الزمالك بدءاً من الموسم الجديد”.

وأضاف “كنت أرفض إعلان اسم المدرب لحين الاتفاق بشكل نهائي معه، سيصل إلى القاهرة يوم غد للتوقيع على العقود بعدما أرسلنا له تذاكر الطيران”.

وكان الزمالك تخلى عن فكرة تجديد عقد المدرب السويسري “كريستيان جروس” مطلع شهر يونيه الماضي رغم تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.