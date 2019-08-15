نادي الوحدة يستعين بمُلهمة السيدات السعوديات

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أكدت وسائل إعلام سعودية استعانت إدارة نادي الوحدة، الناشط بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسيدة الأعمال الشهيرة “خلود عطار” في منصب المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي في النادي، لتكون أول سيدة تتقلد هذا المنصب تاريخ كرة القدم السعودية.

وستبدأ خلود عطار عملها من الموسم الجديد 2020/2019 الذي شهد تعاقد الوحدة مع سبعة لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي، هم “خالد أدينون وياسين حمزة وكريج جودوين ويوسوفو نياكاتي ومصطفى زغبة وأيمن الخليف” بالإضافة لاستعارة علي الزبيدي من أهلي جدة.

وتُعد خلود عطار، أول سيدة أعمال تحصل على ترخيص استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية في السعودية، وصنفتها مجلة “فوربس” المختصة في الاقتصاد من ضمن الشخصيات الملهمة في السعودية.

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ويشار إلى أن الوحدة قدّم مستويات متميزة بقيادة حارسه المصري “محمد عواد” في الموسم الماضي ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الخميس، إن خلود عطار تواجدت في تدريبات فريق الوحدة يوم أمس الأربعاء على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.

لكن رفض رئيس نادي الوحدة السعودي “سلطان أزهر” تحفظ عن التحدث في هذا الموضوع، ورفض الرد على اتصالات الصحيفة المذكورة لتأكيد أو نفي المعلومة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس.