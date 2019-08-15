آدريان من حارس عاطل في الأندلس إلى بطل تاريخي في ليفربول

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قاد الحارس الإسباني “آدريان سان ميجيل” فريقه الجديد “ليفربول” للتتويج بكأس السوبر الأوروبي بعد تصديه لركلة جزاء رجحت كفة الريدز على تشيلسي بالمباراة التي استضافها ملعب بيشكتاش في مدينة اسطنبول التركية ليلة أمس الاربعاء، لكن خلف تلك الصدة حكاية مهمة قد تُلهم كثيرين في المستقبل..

اللقاء الذي تحول إلى ركلات جزاء ترجيحية بعد انتهاءه بالتعادل 2/2 في الوقت الأصلي والإضافي، شهد تألقًا غير عادي للحارس آدريان الذي تصدى لآخر ركلة من مهاجم البلوز “آبراهام”، ليطلق العنان لنفسه أثناء الاحتفالات، حيث كان مستقبله المهني على المحك قبل أن يمنحه يورجن كلوب قبلة الحياة بالانضمام لليفربول بالمجان قبل أسبوعين فقط من الآن.

آدريان سان ميجيل ديل كاستيو كان قبل 10 أيام يتدرب مع فريق “أونيون ديبورتيفو بيلاس” القابع في دوري الدرجة السادسة الإسبانية، للحفاظ على لياقته البدنية بعد أن تم تسريحه من قبل فريقه السابق “وست هام يونايتد” لانتهاء عقده.

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وتعاقد وست هام مع حارس مرمى نادي إسبانيول “روبيرتو خيمينيز جاجو” لتعويض رحيل آدريان لوبيز، بفضل تألقه الملفت مع نادي ملقة خلال الجولات الأخيرة من السيجوندا الإسبانية الموسم الماضي.

وأضاف المدير الفني للهامرز “مانويل بيلجريني” حارس جديد لصفوف الفريق كان الإنجليزي ديفيد مارتن من نادي ميلوول القابع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية “تشامبيونشيب”.

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وفي تلك الأثناء كان آدريان عاطل بلا عمل، يحاول الحفاظ فقط على لياقته البدنية لتأكيد عدم صحة وجهة نظر مانويل بيلجريني الذي أجلسه على دكة البدلاء في الموسم الماضي دون أي مشاركة بالدوري الإنجليزي الممتاز رغم سجله المميز كحارس أساسي للفريق في الفترة من 2013 إلى 2018.

مع ذلك، لم يشارك أحد الحراس الجدد في الجولة الأولى من البريميرليج يوم السبت الماضي مع وست هام، وواصل بيلجريني اعتماده على الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي القادم من سوانسي سيتي الموسم الماضي، إلا أنه خذله بتلقي خمسة أهداف نظيفة على ملعب الملكة إليزابيث أمام حامل اللقب “مانشستر سيتي”.

ويقول آدريان ميجيل “كنت أتدرب وأبذل قصارى جهدي لأنه الشيء الوحيد الذي استطيع فعله بجانب الجلوس بالبيت وندب حظي بعد الرحيل عن وست هام يونايتد هذا الصيف”.

واتصل ليفربول بآدريان قبل أسبوعين فقط من الآن بعد بيعه للحارس الثاني “سيمون مينوليه” لنادي كلوب بروج البلجيكي بحوالي سبعة ملايين جنيه إسترليني.

حزم الحارس الإسباني صاحب الـ 32 عامًا حقائبه وقدم شكره للفريق الإسباني المتواضع الذي أهداه بطاقة بريدية مع شيك نقدي لشراء معدات رياضية، تعبيرًا عن شكره وامتنانه للسماح له باستخدام منشآتهم ومساعدته للحفاظ على لياقته البدنية وجاهزيته الفنية لأي تحد جديد.

ووقع آدريان على عقد مدته عامين مع ليفربول، وخلال أسبوع شارك في مباراة الفريق الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوريتش سيتي بعد إصابة الحارس الأول “أليسون بيكر”، ومن ثم لعب لـ 120 دقيقة أمام تشيلسي في كأس سوبر أوروبا، وقاد الفريق للفوز بتصديه لركلة جزاء ترجيحية.

هكذا تحول آدريان بين ليلة وضحاها من مُجرد حارس عاطل عن العمل في الأندلس – مسقط رأسه – إلى بطل في مدينة ليفربول.