اونلاين | رابط TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وايسلندا بث مباشر في مونديال اليد KORA LIVE مباراة مصر تايم سبورت LIVE بدون تقطيع

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يصطدم منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عامًا مع نظيره الإيسلندي، في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في إطار الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عامًا، المقامة في مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري.

ويعد المنتخب المصري هو الممثل العربي الوحيد في دور الثمانية، وذلك بعدما ودع المنتخب التونسي البطولة من دور الـ 16، بعد الخساراة من الدنمارك بنتيجة 30/25.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية بعد تغلبه على سلوفينيا في دور الـ16 بنتيجة 23/30، بينما تأهل منتخب أيسلندا للدور ذاته بعد تفوقه علىى نظيره الياباني بنتيجة 39/34.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي هم: مصر، ألمانيا، المجر، أيسلندا، الدنمارك، فرنسا، البرتغال، أسبانيا.