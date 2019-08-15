رياضة | رسميًا.. وحيد خليلهودزيتش مدربًا لمنتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. وحيد خليلهودزيتش مدربًا لمنتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين المدرب الفرنسي البوسني وحيد خليلهودزيتش مدرباً للمنتخب الأول لكرة القدم، خلفاً للفرنسي هيرفي رونار.

وقال رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع في المؤتمر الصحفي بمقر الاتحاد: "يملك السيد خليلودزيتش معرفة بالكرة الأفريقية لتدريبه من قبل منتخبي الجزائر وكوت ديفوار".

وسبق خليلهودزيتش خوض تجربة تدريبية في المغرب، عندما تدريب فريق الرجاء البيضاوي، والذي قاده إلى التتويج مسابقة دوري أبطال أفريقيا عام 1997.