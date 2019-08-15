رياضة | حارس الاتحاد يزف بشرى سارة للجماهير قبل انطلاق دوري المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الاتحاد يزف بشرى سارة للجماهير قبل انطلاق دوري المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارسيلو غروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، اليوم الخميس، تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي.

وكان غروهي قد انضم إلى الاتحاد في يناير الماضي بعقد يمتد إلى 3 مواسم، إلا أن الحارس البرازيلي تعرض لإصابة في الصدر بعد شهر واحد فقط من انضمامه للنادي.

وعلق غروهي على صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "جاهز بنسبة 100%"، في إشارة واضحة على جاهزيته لخوض المباريات الرسمية.

وسيواجه الاتحاد فريق الرائد 23 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري السعودي المحترفين.